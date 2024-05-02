Перший Саміт миру: Зеленський назвав дату важливої зустрічі

У Швейцарії відбудеться перший Саміт миру. Володимир Зеленський наголосив, що він стане платформою для обговорення шляхів досягнення миру для України, а також назвав дату проведення.

Про це мовиться в повідомленні Офісу Президента. Зеленський також додав, що саміт присвячено розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

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Коли відбудеться перший Саміт миру

Перший Саміт миру проходитиме 15 – 16 червня 2024 року у Швейцарії. Місцем його проведення обрали Бюргеншток, який розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.

В ОП зауважили, що організація Саміту – це результат скоординованих зусиль української та швейцарської сторін. Про кількість учасників не повідомлялося, однак відомо, що у Саміті візьмуть участь лідери країн та голови урядів з усіх континентів.

У мережі Х Володимир Зеленський також прокоментував проведення першого Саміту миру. Він наголосив, що ця платформа має на меті досягти миру для України.

Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права. Повагу до цих принципів засвідчили всі запрошені до участі в заході,

– наголосив Зеленський.

Президент України також висловив впевненість, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Зеленський додав, що мовиться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі.

"Ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов'язок – захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії", – додав президент.

Чи буде Росія на Саміті миру

На перший Саміт миру запрошують лідерів усіх країн світу, окрім Росії. Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що представники країни-агресорки не отримають запрошення, адже у цьому немає жодного сенсу.

Тож ми знаємо, що немає сенсу мати Росію за столом переговорів, якщо ви не можете гарантувати, що вони діятимуть добросовісно. Тому що мета цього саміту – об'єднати країни, які поділяють принципи та підходи, на яких будуватимуться подальші дії,

– наголосив дипломат.

Водночас Кулеба додав, що запросити Росії можуть пізніше, коли країни досягнуть певних домовленностей. Він пояснив, що, зрештою, неможливо покласти край війні без обох сторін.