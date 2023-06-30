Зеленський назвав імена героїв ГУР, "Альфи" та ВМС, що віддали життя за звільнення Зміїного

Рівно рік тому 30 червня 2022 року Україна звільнила від окупантів острів Зміїний. Тільки через рік Володимир Зеленський зміг назвати імена тих героїв зі спецслужб, які віддали своє життя за острів.

У своєму вечірньому зверненні президент України зауважив, що минулої весни ніхто навіть не очікував від України, що ми зможемо дати безпеку Зміїному та, відповідно, значній частині Чорноморської акваторії. Проте українські воїни це зробили.

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Зеленський назвав імена героїв, які ціною свого життя домоглись звільнення Зміїного

Український лідер пояснив, що російським терористам був необхідний Зміїний, щоб знищити весь Південь нашої країни, проте ЗСУ їх зупинили та вигнали з острова.

Володимир Зеленський відзначив, що Україна та українці сильніші, ніж будь-хто думає, іноді сильніші, ніж самі про себе звикли думати.

Я вдячний усім, хто звільнив Зміїний! ГУР разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки нашої держави провели цю операцію. Головне управління розвідки та спецпідрозділ "Альфа" СБУ, Військово-морські сили й армійська авіація командування Сухопутних військ, авіація Повітряних сил і наші міцні прикордонники. Дякую!

– сказав президент України.

Верховний Головнокомандувач ЗСУ заявив, що ми завжди будемо пам'ятати наших героїв, які віддали своє життя заради цієї української перемоги.

Володимир Зеленський сказав, що називає тих, чиї імена зараз можна назвати:

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України:

Руслан Попов – Герой України, капітан 1-го рангу;

Олег Зайцев – Герой України, молодший лейтенант;

Віталій Ігнатенко – Герой України, солдат.

Бійці "Альфи" Служби безпеки України:

Володимир Кисельов – Герой України, капітан;

Олександр Крикуненко – Герой України, майор.

Воїни Військово-морських сил:

Ігор Бедзай – Герой України, полковник;

Михайло Заремба – майор;

Сергій Мущицький – капітан;

Юрій Пирог – штаб-сержант.

Вічна пам'ять! Вічна пам'ять і слава всім, хто віддав своє життя, щоб жила наша прекрасна Україна!

– заявив Володимир Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

Звільнення Зміїного: коротко