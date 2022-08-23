Підтримка армії та опалювальний сезон, – Зеленський назвав головні вимоги до роботи уряду

Президент Володимир Зеленський назвав головні вимоги до роботи Кабінету Міністрів України. Одними з головних вимог до уряду є забезпечення високої зарплатні для військовослужбовців та підготовка до опалювального сезону.

Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи, повідомляє 24 канал. Глава держави відзначив 5 головних завдань до роботи Кабміну.

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Пріоритети роботи уряду в час повномасштабної війни

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції відзначив 5 важливих напрямків, над якими повинен працювати уряд. Найперше мова йде про забезпечення харчування для армії та високих зарплат для наших військових. Крім того, є й інші, не менш важливі напрямки роботи, зокрема:

підготовка до опалювального сезону;

забезпечення стабільних цін на пальне та енергоносії;

забезпечення зарплатами вчителів, медиків;

забезпечення виплат пенсій.

Однак глава держави підкреслив – підтримка армії та підготовка до опалювального сезону є найпріоритетнішими. Причини цього прості – наші воїни повинні бути сильними та вмотивованими, а на тлі російських атак по об'єктах критичної інфраструктури та в часи енергетичного шантажу питання підготовки до холодів є дуже важливим.

Тарифи на тепло не підвищуватимуть

Ні для кого не секрет, що на тлі повномасштабної війни підготовка до опалювального сезону надзвичайно ускладнена. Мешканців Донеччини попередили про те, що теплопостачання не буде, а в інших регіонах триває підготовка.

Крім створення запасів енергоресурсів, серйозним питанням підготовки є ремонт постраждалих внаслідок російських обстрілів об'єктів теплопостачання. За даними Міністерства з питань розвитку громад, від початку вторгнення росія пошкодила:

316 котелень;

10 ТЕЦ;

1 ТЕС.

Попри ускладнену підготовку, президент Володимир Зеленський підписав закони про мораторій на підвищення комунальних тарифів. Таким чином ціни на тепло для українців залишаться незмінними, а різницю постачальникам компенсує держава.

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