Україна зірвала 3 операції Росії по окупації Харкова, Сум та Запоріжжя, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, якими були головні здобутки України у 2024 році. Він зазначив, що найголовніше – те, що українці змогли зберегти Україну.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв'ю для ТСН. Зокрема, він відзначив те, що вдалося зупинити наступ російських військ на трьох напрямках.

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Якими були головні здобутки 2024 року

Зеленський відзначив українців та наголосив, що найголовніше – вдалося зберегти Україну. Він також відзначив, що пишається, як народ проявив себе з початком повномасштабного вторгнення.

Я пам'ятаю, як ми боролися з Конгресом США за допомогу Україні. Це відбулося в 2024 році, а боролися з 2023,

– зазначив президент.

Він також відзначив підписання безпекових угод. Загалом у 2024 році вдалося підписати 27 таких угод із різними країнами світу.

"Це дало Україні, без перебільшення, 40 мільярдів доларів підтримки. Зброя, гуманітарка, енергетика, це конкретні речі, які були в 2024 році", – наголосив Зеленський.

Президент також відзначив той факт, що вдалося вчасно провести індексації зарплат та пенсій. Великим успіхом також є те, що відбулося відкриття реальних переговорів про вступ України до ЄС.

Ще один серйозний здобуток України у 2024 – рішення НАТО щодо передачі 5 додаткових систем Patriot та те, що усі країни-члени Альянсу підтримали незворотний курс України до НАТО.

Крім того, Зеленський відзначив той факт, що вдалося зірвати наступ російських військ на Харків, Запоріжжя та Суми.