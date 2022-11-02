Зеленський назвав головний пріоритет для України після закінчення війни

Президент України запропонував прем'єр-міністру Чехії створити оборонні відносини між державами. Володимир Зеленський запевнив, що це справді важливо.

Так, президент дав інтерв'ю чеському ЗМІ. Володимир Зеленський розповів, що головним пріоритетом є безпека.

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Безпека – пріоритет №1

Володимир Зеленський переконаний, що після війни, яку розв'язала Росія, особливо предметно всі будуть ставитися до безпеки. Саме безпека буде пріоритетом №1.

Ми розіб'ємо Росію на нашій землі, але це не значить, що вона не повернеться через 10-20 років. Ми не знаємо. Хочеться вірити, що вони змінять своє відношення до світу і до свого суспільства,

– зазначив президент України.

Лідер держави наголосив, що ми повинні себе убезпечити. Зокрема, на кордонах, на вулицях. Це оборонна частина безпеки. І тут ми готові працювати", – підкреслив президент.

Також Володимир Зеленський розповів, що запропонував прем'єр-міністру Чехії створити оборонні відносини між державами. Втім, деталі залишив в секреті.

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Прем'єр Чехії прибув з візитом до України 31 жовтня. Того ж дня провели перші міжурядові консультації.

Під час засідання сторони підписали декілька важливих угод. Зокрема, щодо підтримки українського бізнесу та його виходу на європейський ринок.

Окрім того, підписали спільну заяву, у якій підтвердили рішучість відновити територіальну цілісність і суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Міжнародну спільноту закликали посилити санкційний тиск на Росію та збільшити допомогу для України.

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