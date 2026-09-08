Зеленський назвав країни, де може пройти наступна тристороння зустріч України, США та Росії

Для наступної тристоронньої зустрічі України, США та Росії може розглядаються одразу декілька країн. Президент також розповів, які теми планують підіймати на переговорах.

Про це він сказав 8 вересня, відповідаючи на запитання журналістів.

Що відомо про наступну тристоронню зустріч?

Зеленський заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії може пройти в одній із трьох країн – ОАЕ, Швейцарії або Туреччині.

Україна має досвід проведення переговорів на різних майданчиках та вже отримувала відповідні запрошення від інших держав. Тож остаточне місце проведення наступної зустрічі наразі не визначене.

Під час переговорів планують порушити, зокрема, питання енергетики та експорту українського зерна. Водночас Зеленський наголосив, що сама зустріч не має бути формальністю – Україна очікує на конкретні результати. Окрему увагу українська сторона приділятиме гуманітарному напрямку. Пріоритетом Київ називає обмін військовополоненими та цивільними.

Зеленський наголосив, що Україна наполягатиме на тому, щоб обміни відбувалися швидше та охоплювали більшу кількість людей.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розраховує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Одним із ключових питань стане посилення української протиповітряної оборони та забезпечення ракетами для перехоплення балістичних цілей.

Україна вже детально передала американській стороні інформацію про потреби та терміни, у які необхідні відповідні ракети. Водночас Зеленський зазначив, що Україна розвиває власну програму протидії балістичним загрозам FREYJA та розраховує на підтримку Сполучених Штатів.