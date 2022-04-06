Зеленський назвав країни, які вже готові їхати й обговорювати гарантії безпеки для України
Володимир Зеленський заявив, що поки об'єднаної зустрічі країн, які можуть стати гарантами безпеки для України, не було. Однак деякі держави вже готові їхати на так перемовини, це – США, Велика Британія, Туреччина, Польща та інші.
Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk, повідомляє 24 канал. Президента запитали про те, які країни вже висловили бажання бути гарантами для України.
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Зеленський про країни-гаранти безпеки
Глава держави заявив, що станом на 6 квітня об'єднаної зустрічі з тими країнами, яких Україна бачить серед гарантів своєї безпеки, й тими, які вже висловили бажання ними стати, ще не було. Однак Зеленський переконаний, що така зустріч обов'язково відбудеться.
Підтвердили цю зустріч представники майбутніх держав-гарантів – США, Великої Британії, Туреччини, Польщі, Німеччини, Франції, Ізраїлю,
– зазначив політик.
Президент уточнив, що це перелік тих країн, які вже готові їхати й обговорювати список гарантій безпеки для України. Зустріч покликана буде узгодити консолідовану позицію щодо гарантій, аби розуміти, на що готова кожна з цим країн.
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