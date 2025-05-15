Зеленський назвав мету перемовин з Росією в Стамбулі

За словами Зеленського, Україна продемонструвала високий склад делегації. А от росіяни поставилися до реальних перемовин дуже несерйозно. Хоча самі їх запропонували.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Навіщо українська делегація поїде у Стамбул

Зеленського не буде на перемовинах з Росією, але поїде делегація від нашої держави. Це зроблено з поваги до США, Туреччини і задля спроби зробити перші кроки до деескалації, тобто припинити вогонь.

Водночас усіх українських чиновників, які приїхали в Анкару, в Стамбулі не буде. Мова про Василя Малюка та представників Генерального штабу.

Нашу делегацію очолить Рустем Умєров.

Як пояснив президент, зустріч має бути у форматі турецької, американської, української і російської присутності. Умєров володіє всіма цими мовами та входить у склад переговорної групи.

Припинення вогню – питання номер один. Хоча я досі вважаю, що Росія продовжує несерйозно ставитися до цих зустрічей, не хоче закінчувати війну, але будемо сподіватися, що вони продемонструють хоч щось під час зустрічей,

– наголосив Зеленський.

