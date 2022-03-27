Зеленський назвав найголовніший пункт, щодо якого можна вести переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найголовнішим пунктом у переговорах з Росією є гарантії безпеки, без'ядерний статус та нейтралітет нашої країни. Глава держави зазначив, що щодо цього можна вести переговори, але є умови.

Глава держави наголосив, що цей пункт можна закріпити договором. Однак він не має стати новим Будапештським меморандумом. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

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Саме через це Росія почала війну

Володимир Зеленський зазначив, що саме через цей пункт Росія розпочала війну, хоча перед цим у Кремлі тільки говорили про нібито "загрозливе розширення НАТО, яке не відповідає домовленостям із Заходом".

Глава держави наголосив, що домовленості по цьому пункту так само є і гарантіями безпеки для України, тому їх потрібно закріпити договором. Однак він повинен пройти ратифікацію в парламентах усіх країн-підписантнів та бути затвердженим народом України на референдумі.

Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки, якщо мова йде про позаблоковий статус України, передбачає конституційні зміни, адже в українській Конституції закріплений курс на НАТО. Однак президент заявив, що на ці зміни потрібен щонайменше рік.

Референдум відбудеться протягом кількох місяців, а зміни до Конституції відбуватимуться щонайменше рік відповідно до чинного законодавства. Мінімум рік,

– наголосив Зеленський.

Однак для проведення усіх цих процесів необхідне припинення вогню та виведення російських військ. Хоча, як зазначив Зеленський, Росія хоче навпаки.

Президент також наголосив, що договір щодо гарантій безпеки повинні підписувати лідери держав, тобто Зеленський повинен зустрітися з Путіним.

Інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ: дивіться відео