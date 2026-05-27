Зеленський назвав останню велику перевагу Путіна на полі бою

Володимир Зеленський окреслив останню велику перевагу Росії у війні проти України. За його словами, нею є здатність завдавати масованих ракетних ударів.

Попри успіхи України у боротьбі з дронами, у сфері протиракетної оборони країна залишається залежною від міжнародної допомоги. Про це Зеленський написав у листі до Дональда Трампа, який опублікував у соцмережі X американський журналіст Барак Равід.

Що про перевагу Путіна написав Зеленський?

Зеленський заявив, що ключовою перевагою Росії у війні залишається ракетний компонент, насамперед можливість застосовувати балістичні та крилаті ракети під час масованих атак по території України. Він наголосив, що попри значний прогрес у протидії дронам, Україна досі не має власного виробництва систем протиракетної оборони та змушена покладатися на партнерів.