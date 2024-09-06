Він убивця, – Зеленський пояснив, за яких умов будуть перемовини з Путіним

Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути сильною, сідаючи за стіл переговорів з ворогом. Інакше російський президент знову намагатиметься захопити українські території.

Про це президент України заявив під час форуму "Амброзетті" в Італії. Він також наголосив, що Владімір Путін – вбивця, який намагається захопити українські території, передає 24 Канал.

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Зеленський назвав Путіна вбивцею

Зеленський заявив, що після початку операції ЗСУ в Курській області Владімір Путін не перемістив свої війська, щоб захистити власне населення. Російський лідер продовжує свої спроби окупувати якнайбільше українських територій.

Що можна сказати про такого лідера? Ось що важливо у цій операції (в Курській області – 24 Канал) – відкрити очі іншим країнам, деяким лідерам, аналітикам, щоб вони зрозуміли справжні мотиви Путіна,

– заявив Зеленський.

Президент України наголосив, що Путін хоче знищити Україну та її населення. Так, Росія не перемістила сили, щоб захистити людей і дітей у Курській області. Наші війська давали жителям Курщини коридори, їжу, воду. Українські захисники нікого не вбивали й не скоювали воєнних злочинів.

Однак, для Путіна це неважливо. Головна мета Кремля – окупувати якомога більше територій.

Він продовжував окуповувати та бити по наших селищах, вбивати наших людей. Це відповідь, його справжня місія, його рішення і те, що в його хворій голові. Він убивця. Ми повинні спиратися на статут ООН, на міжнародне право, бо всі розуміють, що він брехун. І це не тільки про переговори,

– резюмував Зеленський.

Він додав, що Україна повинна бути дуже сильною, щоб сідати за стіл переговорів, адже в іншому випадку – Путін знову намагатиметься забрати території та вбиватиме людей. Саме тому нині розробляється конкретний план дій і Україна потребує підтримки партнерів, щоб змусити Росію укласти мир.