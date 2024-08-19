Зеленський назвав цілі України, яких удалося досягти на Курщині

Президент на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України висловився щодо операції на Курщині. Зеленський не став говорити, які саме підрозділи задіяні у Курській області, але подякував усім бійцям. Він запевнив, що дії України тривають.

Як повідомив гарант, ЗСУ контролюють на Курщині понад 1250 квадратних кілометрів та 92 населені пункти. Звісно, під час операції було захоплено в полон багато росіян – і це потрібно для подальших обмінів.

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Зеленський про цілі ЗСУ в Курській області

Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок з російського полону. Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію. Це вагомий результат, і це одна з наших цілей,

– сказав лідер держави.

Ще однією ціллю було очищення російського прикордоння навпроти Сумщини. Зараз, за словами президента, воно "значною мірою очищене від присутності російської армії".

Також президент висловився, що багато хто в світі ще кілька місяців тому назвав би цю операцію нереальною та "перетином найбільш червоних з усіх червоних ліній, які є в Росії". Тому Київ не повідомляв партнерам про свої плани.

"Реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе. Наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна уберегти його територію від таких наших захисних дій дуже красномовні. Наш активний превентивний захист є найбільш ефективною протидією російському терору і забезпеченням реального ускладнення ситуації для держави-агресора", – підкреслив Зеленський.

Тепер світ побачив: "наївна ілюзорна концепція" червоних ліній, які нібито не можна перетинати, розсипалася.