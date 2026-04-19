Зеленський назвав умови для нового масштабного наступу Росії

Росія планує збільшити своє військо. Володимир Путін має кілька варіантів, куди наступати.

Таку думку під час телемарафону висловив президент Володимир Зеленський. За його словами, для масштабного наступу на фронті ворогу доведеться оголосити велику мобілізацію.

Дивіться також У мільярди доларів: Зеленський назвав збитки Росії від далекобійних ударів України

Де може початися новий масштабний наступ Росії?

Глава держави зауважив, що Росія вже готується до мобілізації. Обмеження доступу до інтернету може бути спробою запобігти внутрішнім протестам проти неї.

На думку політика, росіяни можуть готуватися або до нового великого наступу на Україну, або до атак на інших напрямках, де потрібно менше військ.

Зеленський припустив, що серед можливих цілей Москви можуть бути країни Балтії, оскільки через свої невеликі розміри їм складніше чинити тривалий опір.

Президент підкреслив, що Кремль розглядає різні сценарії подальших дій і водночас оцінює реакцію країн НАТО. Від неї залежить, чи ризикне Путін втілити у життя свої нові плани.

Зеленський підкреслив, що держави Альянсу мають діяти спільно та відповідати на можливу агресію Росії, інакше єдність НАТО може опинитися під загрозою.

Чи є загроза наступу з боку Білорусі?