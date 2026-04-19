Зеленський назвав умови для нового масштабного наступу Росії
- Президент Зеленський заявив, що для нового масштабного наступу Росії потрібна велика мобілізація.
- Росія може планувати новий наступ проти України або країни Балтії.
- Кремль ухвалюватиме рішення з огляду на реакцію країн НАТО.
Росія планує збільшити своє військо. Володимир Путін має кілька варіантів, куди наступати.
Таку думку під час телемарафону висловив президент Володимир Зеленський. За його словами, для масштабного наступу на фронті ворогу доведеться оголосити велику мобілізацію.
Де може початися новий масштабний наступ Росії?
Глава держави зауважив, що Росія вже готується до мобілізації. Обмеження доступу до інтернету може бути спробою запобігти внутрішнім протестам проти неї.
На думку політика, росіяни можуть готуватися або до нового великого наступу на Україну, або до атак на інших напрямках, де потрібно менше військ.
Зеленський припустив, що серед можливих цілей Москви можуть бути країни Балтії, оскільки через свої невеликі розміри їм складніше чинити тривалий опір.
Президент підкреслив, що Кремль розглядає різні сценарії подальших дій і водночас оцінює реакцію країн НАТО. Від неї залежить, чи ризикне Путін втілити у життя свої нові плани.
Зеленський підкреслив, що держави Альянсу мають діяти спільно та відповідати на можливу агресію Росії, інакше єдність НАТО може опинитися під загрозою.
Чи є загроза наступу з боку Білорусі?
За даними української розвідки, на території Білорусі триває розбудова дорожньої інфраструктури у напрямку України. Також у прикордонні ворог облаштовує артилерійські позиції.
Окрім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу.
В Україні оцінюють ці події, як намагання Росії втягнути Білорусь у війну. Водночас зараз прямої воєнної загрози з того боку немає.
Ймовірно, окупанти намагаються нагнітати обстановку на півночі України, зокрема атаками на Сумщині і Харківщині та повідомленнями з Білорусі. Мета ворога – відволікти українські сили зі східних і південних напрямків, де він планує наступати у весняно-літній період.