Зеленський назвав втрати України у повномасштабній війні

Україна протистоїть російській повномасштабній агресії вже майже три роки. Президент окреслив втрати нашої держави.

Володимир Зеленський сказав, скільки українських військових загинули, захищаючи незалежність України. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Пірсу Моргану.

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Що відомо про втрати України

Володимир Зеленський назвав цифру загиблих та поранених українських військових. Водночас порахувати точно неможливо, адже на значній ділянці фронту ще тривають активні бойові дії. Крім цього, частина нашої території окупована ворогом.

За словами президента України, 45 тисяч військових загинули, 390 тисяч випадків поранень.

Уточнюю: поранень більше. ніж поранених. Це пов'язано із тим, що дехто повертався на фронт та знову був поранений,

– пояснив президент.

Він також зачепив тему втрат ворога у війні. Він вважає, що приблизно 350 тисяч росіян загинули, 50 – 70 тисяч зникли безвісти і ще понад 600 тисяч отримали поранення. за словами Зеленського, поранені на полі бою росіяни там і залишаються, тобто ворог не евакуйовує своїх поранених.

Генштаб ЗСУ також щоранку оновлює статистику втрат ворога. Зокрема, станом на 4 лютого загальні втрати окупантів сягнули вже 842 930.

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1270 окупантів, загальні втрати досягли 842 930 осіб. Втрати включають 9 938 танків, 20 709 бойових броньованих машин, 22 655 артилерійських систем та інші технічні засоби.

Росія розпочала злочинну повномасштабну війну проти України та продовжує зазнавати колосальних втрат. Водночас це не зупиняє ворога від намагань захопити нові українські території та повернути положення на втрачених раніше позиціях. Зокрема, росіяни зосередили свою увагу на східних напрямках фронту. Вже тривалий час одним із найгарячіших напрямків фронту залишається Покровський.

На фронті за минулу добу зафіксовано 110 бойових зіткнень, ворог завдав 91 авіаційний удар і здійснив понад 6 тисяч обстрілів. Сили оборони зупинили численні атаки на різних напрямках, зокрема біля Покровська, Куп'янська, Лиману тощо.