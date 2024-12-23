Зеленський назвав втрати військ КНДР у Курській області

Військові КНДР беруть участь у війні Росії проти України, також зазнаючи втрат серед своїх солдатів, зокрема на території Курської області.

Володимир Зеленський назвав їхні втрати на цій ділянці фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення українського президента.

Дивіться також Росія та КНДР на фронті: чому піхота не головна загроза для України

Які втрати КНДР у війні

Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стосовно поточної ситуації на фронті та, зокрема, у зоні проведення Курської операції. Наразі є ризик направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї.

Будуть наші відчутні відповіді на це. Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб,

– заявив президент.

За його словами, важливо, щоб світ розумів, що ризик дестабілізації навколо Корейського півострова і в сусідніх регіонах й акваторіях збільшується на тлі зростання співпраці між Москвою та Пхеньяном, адже передання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з Росії є глобальною загрозою.

"Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вище, ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію та руйнує життя", – резюмував він.

До слова, південнокорейська розвідка повідомляла, що КНДР готується відправити в Росію нові війська та зброю. Пхеньян розгортає виробництво і постачання безпілотників-камікадзе з метою модернізації системи озброєнь і здобуття реального досвіду ведення війни.