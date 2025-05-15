Зеленський не братиме участі у перемовинах Росії та України в Стамбулі, – AFP

Президент України Володимир Зеленський не братиме участь у переговорах з російською стороною, які відбудуться у Стамбулі у четвер, 15 травня.

На переговори він відправить делегацію. Про це повідомляє AFP News Agency, посилаючись на джерело серед українських високопосадовців, передає 24 Канал.

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Що про це відомо

Делегація України зустрінеться з російськими переговірниками у Стамбулі у четвер для переговорів, Зеленський не поїде,

– повідомило агентство із посиланням на джерело.

Незадовго після цього Володимир Зеленський на пресконференції після переговорів з Ердоганом відзначив низький рівень російської делегації, проте наголосив, що відправляє українських посадовців "з поваги до президентів Трампа й Ердогана".

За його словами, українську делегацію очолить міністр оборони Умєров.

Нагадаємо, за кілька годин до цього українське дипломатичне джерело повідомило агентству Reuters, що питання про відправку делегації для переговорів з російською делегацією, яка прибула до Стамбула, все ще розглядається.