Зеленський не підпише зміни до закону про е-декларування

Парламент 3 червня у другому читанні підтримав законопроєкт про кримінальну відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Володимир Зеленський ветуватиме цей документ.

В Офісі Президента заявили, що Зеленський не допустить зміни підходів до декларування та послаблення кримінальної відповідальності, тому ветуватиме закон, який 3 червня ухвалила Рада.

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Президент ветує законопроєкт щодо брехні в деклараціях

У Зеленського пояснили, що глава держави неодноразово наголошував на необхідності ухвалення законопроєкту про відновлення справедливої кримінальної відповідальності за умисне неподання декларації та внесення до неї свідомо недостовірних відомостей.

Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроєкт на розгляд парламенту,

– зазначив президент.

Він додав, що потрібно встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов'язані з декларуванням.

Деталі законопроєкту: з чим не погоджується Зеленський

Документ схвалили з 2 поправками нардепів від "Слуги народу". Перша – унеможливлює покарання за брехню щодо майна родичів.

Народні депутати проголосували у другому читанні ініційований президентом законопроєкт № 4651 у вигляді, що послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері.

Тобто тепер зазначати майно, яким володіє член сім'ї, треба тільки тоді, коли він сам надав таку інформацію декларанту.

В ОП звернули увагу, що ця норма даватиме змогу недобросовісному декларанту переписувати дорогі автівки, квартири, наприклад, на дружину, яка нібито відмовляється надати йому документи про це майно, а отже, не декларувати його.

"Система е-декларування була вимогою ЄС для запровадження безвізового режиму з Україною. Дотепер проводиться моніторинг цих зобов’язань, тож я не можу поставити під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС – безвізовий режим", – додав президент.

Друга поправка пропонує за умисне неподання декларації чиновником запровадити покарання у вигляді обмеження волі.

Зеленський вважає, що без комплексної зміни підходу до визначення ступеня покарання воно не матиме належного стримувального ефекту та не буде пропорційним. У глави держави пояснюють: за недекларування майна чиновниками, без сумніву, має бути встановлена справедлива кримінальна відповідальність.

"Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом", – запевняє Зеленський.

До слова, Венеційська комісія у своєму висновку від 5 травня 2021 року повністю підтримала ініційовані президентом зміни щодо встановлення покарання за правопорушення, пов'язані з декларуванням, та не висловила зауважень.