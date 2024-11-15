Зеленський начебто просив Шольца не дзвонити Путіну: у МЗС відреагували

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із Володимиром Путіним. Писали, що Володимир Зеленський начебто просив його цього не робити.

У МЗС відреагували на цю інформацію. Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника відомства Георгія Тихого.

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Путін хоче досягти своїх інтересів

Тихий розповів, що німецька сторона повідомляла, що збирається говорити з Путіним. Водночас він також наголосив, що навіть якщо канцлер не висловлював у розмові позицій, які відрізнялись би від позиції України, самі по собі розмови з Путіним не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру.

Довгі розмови – це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів. Зараз розмови лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції,

– пояснив речник.

За його словами, потрібні конкретні сильні дії, які примусять Росію до миру, а не вмовляння та спроби умиротворення, які російський президент розцінює як ознаку слабкості та використовує у своїх цілях.

Георгій Тихий вважає, що конкретні дії відомі – і це насамперед виведення військ окупанта з території України.