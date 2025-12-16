Зеленський прибув у Нідерланди: що відомо про його візит

Президент України Володимир Зеленський у ніч на 16 грудня прибув до Нідерландів з робочим візитом. У межах поїздки він запланував зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду та прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Також Зеленський відвідає військовий реабілітаційний центр. Про це журналістам 24 Каналу повідомили в Офісі президента.

Що відомо про візит Зеленського у Нідерланди?

У межах візиту до Нідерландів 16 грудня Володимир Зеленський проведе низку зустрічей і візьме участь у міжнародних заходах.

О 10:00 за місцевим часом запланована його зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду, після чого о 10:30 глава держави виступить перед Палатою представників і Сенатом парламенту Нідерландів.

Далі відбудеться коротка зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, Маєю Санду та генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, а також їхня участь у Дипломатичній конференції високого рівня.

О 11:50 передбачені виступи учасників заходу. Окремо Президент України проведе переговори з прем'єр-міністром Нідерландів у форматі віч-на-віч, після яких о 13:00 лідери поспілкуються з пресою.

Програма візиту також включає аудієнцію у короля Нідерландів Віллема-Олександра та відвідання військового реабілітаційного центру Аарденбурґ.

