Зеленський у Німеччині: до кого президент України поїхав одразу по прильоту

Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Німеччині. 11 липня президент України у Берліні зустрівся з главою уряду федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Арміном Лашетом.

Пан Лашет водночас є керівником партії ХДС (Християнсько-демократичний союз), а також кандидатом на посаду канцлера Німеччини від блоку ХДС / ХСС.

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Зеленський у Німеччині провів першу офіційну зустріч

Армін Лашет подякував Володимиру Зеленському за візит у представництво федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія у Берліні одразу після прильоту до Німеччини. Президент України, нагадаємо, прилетів туди саме 11 липня.

Що цікаво, саме Зеленський став першим іноземним лідером, який привітав Лашета з обранням головою ХДС.

Володимир Зеленський своєю чергою подякував Арміну Лашету за гостинність, і висловив сподівання, що наступний федеральний уряд Німеччини (який Лашет може очолити після Ангели Меркель вже восени 2021) продовжить політику підтримки України.



Зустріч Володимира Зеленського та Арміна Лашета / Фото ОП

Зокрема, в питаннях:

Відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Європейської інтеграції та членства України в НАТО.

Політики загалом обговорили низку питань:

Пандемію коронавірусу.

Допомогу Україні вакцинами з боку Європейського Союзу.

Мир на Донбасі та поведінку Росії.

Проблему "Північного потоку-2" тощо.