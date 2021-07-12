Зеленський у Німеччині: до кого президент України поїхав одразу по прильоту
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Німеччині. 11 липня президент України у Берліні зустрівся з главою уряду федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Арміном Лашетом.
Пан Лашет водночас є керівником партії ХДС (Християнсько-демократичний союз), а також кандидатом на посаду канцлера Німеччини від блоку ХДС / ХСС.
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Армін Лашет подякував Володимиру Зеленському за візит у представництво федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія у Берліні одразу після прильоту до Німеччини. Президент України, нагадаємо, прилетів туди саме 11 липня.
- Що цікаво, саме Зеленський став першим іноземним лідером, який привітав Лашета з обранням головою ХДС.
Володимир Зеленський своєю чергою подякував Арміну Лашету за гостинність, і висловив сподівання, що наступний федеральний уряд Німеччини (який Лашет може очолити після Ангели Меркель вже восени 2021) продовжить політику підтримки України.
Зустріч Володимира Зеленського та Арміна Лашета / Фото ОП
Зокрема, в питаннях:
- Відновлення суверенітету й територіальної цілісності.
- Європейської інтеграції та членства України в НАТО.
Політики загалом обговорили низку питань:
- Пандемію коронавірусу.
- Допомогу Україні вакцинами з боку Європейського Союзу.
- Мир на Донбасі та поведінку Росії.
- Проблему "Північного потоку-2" тощо.