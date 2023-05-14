Відбувається ідеологічний злом, – політичний експерт про зустріч Зеленського та Штайнмаєра

Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом 14 травня до Німеччини. Зустрівся з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Напередодні Берлін ухвалив черговий пакет військової допомоги на 2,7 мільярди доларів.

Зараз стосунки України та Німеччини є тіснішими, адже Німеччина чітко розуміє свою роль, вагомість, відповідальність, економічний та військові потенціал, який та отримала зокрема й завдяки енергоносіям Росії і тепер вона платить за це військовою допомогою. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політичний експерт, керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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"Штайнмайер – це автор тієї самої злощасної формули, якою ми кидалися в одне в одного, я по-іншому сказати не можу, до початку повномасштабної війни. Штайнмайер дуже довго толерував російській агресії, підігравав путінському режиму, десь з початку 2000-х років", – прокоментував Клочок.

Він припустив, що під час зустрічі можливе обговорення створення коаліції західних винищувачів для України.

Німеччина підтримує Україну

Політичний аналітик зауважив, що українська влада протягом минулого року не наважувалася прийняти президента Німеччини з офіційним візитом. Це вказувало на те, що або Штайнмайер змінить свою позицію, або його в Україні не буде. Позитивно те, що президент Німеччини таки змінив свою думку.

Німеччина є надзвичайно важливим партнером та України, адже наша держава дуже довго виборювала її прихильність, наголосив аналітик. Зустріч двох президентів стала протокольним підтвердженням того, що зв’язки між Німеччиною та України будуть лише поглиблюватися.

Щобільше, до цього було ухвалено безпрецедентний пакет військової допомоги Україні від Німеччини на понад 10 мільярдів євро.

Ця цифра досить разюча, хоча розрахована на кілька років. Раніше такого не було,

– додав Клочок.

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Європа переформатовується

За словами політичного аналітика, 2,7 мільярдів доларів, які одномоментно надійшли від Німеччини для України – це допомога, що співмірна з американськими пакетами. Невеликі країни зазвичай надавали військову допомогу розміром кілька сотень тисяч доларів.

Тепер на європейському континенті саме Німеччина може перебрати на себе роль одного з лідерів формування потужного військово-оборонного союзу з Україною.

Я поки що не знаю, який він матиме вигляд, але до цієї когорти лідерів можуть увійти Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, тобто країни старої Європи, які дуже довго толерували Росію. От що зараз відбувається – відбувається ідеологічний злом,

– наголосив експерт.

В цьому контексті важливі слова Штайнмайера, який минулого року у зверненні до свого народу заявив, що Росія Німеччині не друг.

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