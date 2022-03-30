Зеленський обговорив з Байденом конкретну оборонну підтримку України

Сьогодні, 30 березня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це глава держави написав у твітері

Повідомляється, що впродовж годинної телефонної розмови представники держав обговорювали конкретну оборонну підтримку України та новий пакет посилених санкцій проти Росії.

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Зеленський повідомив про ситуацію на полі бою

Володимир Зеленський поділився з Джо Байденом оцінкою ситуації на полі бою. Окрім цього, президент України розповів про перші успіхи української делегації за столом перемовин з представниками Росії.

Байден повідомив, що Україна отримає оборонну підтримку зі сторони США

днями президент США згадав про перемовини України та Росії в Стамбулі, а також підкреслив, що буде уважно стежити за діями Росії. Він наголосив, що зараз немає жодної мови про зняття санкцій.

Зеленський зазначив, що Джо Байден готовий надати конкретну оборонну підтримку України:

Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу,

– написав голова України.

Оригінальний текст публікації:

Нагадаємо, у розмові з Зеленським Байден планував "обговорити підтримку України перед обличчям російської агресії".

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