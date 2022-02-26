Зеленський обговорив членство України в ЄС

На своїй сторінці у твіттер Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову щодо членства нашої країни в ЄС.

За словами Володимира Зеленського, настав вирішальний момент, аби раз та назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС.

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Крім того, він обговорив з головою Європейської ради (Шарлем Мішелем – 24 канал) подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє.