Зеленський обговорив з Макроном антивоєнну коаліцію
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський підтримує контакт з французьким лідером Еммануелем Макроном. Політики знову зідзвонилися у 22-й день війни в Україні.
Наш президент повідомив про це на своїй сторінці у твітері. Відповідний допис він опублікував 17 березня близько 22:00.
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Про що спілкувалися Макрон та Зеленський
Зеленський пояснив, що продовжив діалог з Макрон й обговорив з ним підтримку українського народу в боротьбі проти російської агресії. Мовиться, зокрема, про оборонну сферу.
Окрема увага – продовженню мирного діалогу. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію,
– наголосив Зеленський.
Макрон не виключає великої війни в Європі
Французький лідер закликав світ готуватися до масштабного збройного конфлікту в Європі. "Наші сили – єдина повноцінна армія на європейському континенті", – наголосив політик й додав, що наразі важливо інвестувати саме у збройні сили.
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