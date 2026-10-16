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16 жовтня, 07:04
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Потрібні додаткові F-16: Зеленський обговорив захист енергетики з прем'єром Бельгії

Софія Рожик

Володимир Зеленський 15 жовтня провів переговори з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером через удари Росії по інфраструктурі. Сторони зосередилися на прискоренні передачі літаків F-16 та боєприпасів до них.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі.

Про що говорили лідери

Зеленський розповів, що лише за один вечір російські військові завдали ударів по енергетичних об'єктах у двох регіонах України. Через це без світла опинилися майже 15 тисяч споживачів на Волині, а також частково знеструмлені райони в Києві та області.

У деяких громадах через загрозу повторних ворожих ударів ремонтні бригади тривалий час не могли безпечно розпочати ліквідацію аварій та відновлювальні роботи.

Глава держави детально ознайомив бельгійського посадовця з масштабами руйнувань цивільних об'єктів та актуальними потребами української протиповітряної оборони для відбиття чергових хвиль ударів.

Зараз F-16 дуже допомагають відбивати атаки реактивних "Шахедів". Працюємо з Бельгією над тим, щоб якомога скоріше отримати додаткові винищувачі, 
– підкреслив президент.

Під час переговорів політики також обговорили перспективу додаткового постачання боєприпасів до західних літаків. 

Зеленський зазначив, що кожне таке рішення безпосередньо рятує життя цивільних громадян, і подякував Бельгії за готовність і надалі допомагати Україні.

Систематичні атака на критичну інфраструктуру

Російські військові вже неодноразово завдавали ударів по столичних енергомережах, через що без світла залишалися жителі різних районів міста. Зокрема, масштабне знеструмлення було у Києві

В Укренерго наголошували на необхідності свідомо знижувати навантаження на систему, аби енергетики мали змогу швидше стабілізувати роботу ліній.

Масовані атаки Росії на енергетичні об'єкти України тривають, попри обговорення можливого енергетичного перемир'я.

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