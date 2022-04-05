Зеленський обговорив звірства окупантів на Київщині з канцлером Австрії

Володимир Зеленський поспілкувався із Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Президент розповів про злочини російської армії у Київській області.

Політики зійшлися на думці, що зло повинне бути покаране. Раніше Карл Негаммер наголосив, що за скоєне відповідальна російська армія.

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Окрім цього, під час розмови Зеленський поділився, як український народ дає відсіч російським окупантам.

Поговорив із Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Поінформував про перебіг відсічі українського народу агресії з боку РФ, про жахливі злочини окупантів на Київщині. Були єдині в тому, що це зло має бути покаране! Подякував за підтримку нашої держави,

– написав Зеленський у твітері.

Зауважимо, що 3 квітня Негаммер відреагував на фото з розстріляними мирними жителями Бучі. Він назвав це воєнним злочином і зауважив, що усі винні повинні бути притягнуті до відповідальності. А відповідальна за це російська армія.

При цьому він додав, що документувати ці звірства повинні незалежні спостерігачі.

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