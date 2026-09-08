Після перевірки СБУ та НАБУ: Зеленський розповів, як обирає нового посла України у США

Президент України Володимир Зеленський розглядає кілька потенційних претендентів на посаду посла у США. Остаточне рішення глава держави ухвалить лише після отримання висновків від Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро.

Про це Зеленський розповів під час спілкування із журналістами 8 вересня.

Як триває підбір посла у США

Наразі прізвища осіб, які претендують на дипломатичну посаду у Вашингтоні, тримають у таємниці.

Глава держави прагне переконатися, що майбутній представник України повністю відповідає вимогам безпеки та антикорупційним стандартам.

Тут дуже важливо не помилитися… Не буду поки що говорити, що це за кандидати, але мені передусім потрібно отримати детальну довідку,

– наголосив під час спілкування з журналістами президент.

Тож наразі він очікує додаткову інформацію від НАБУ та СБУ і буде приймати рішення.

Глава держави зауважив, що Україна підходить до розблокування перемовного процесу, тож потрібен і посол США, і Patriot і багато іншого.

Нагадаємо, 6 вересня у Києві відбулися переговори американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з українською стороною. Під час зустрічі представники США заявили, що Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити війну та припинити загибель людей.

Окрему увагу під час переговорів приділили створенню умов для тривалого та стійкого миру. Американська команда підтримує тісні контакти з Україною, Німеччиною, Францією та Великою Британією.