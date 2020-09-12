Президент України Володимир Зеленський пообіцяв назвати власників затонулого в Одесі танкера Delfi. Ба більше, президент навіть назве партію, до якої власники мають відношення.

Втім президент назве власників лише після місцевих виборів, аби його не звинуватили в контрагітації. Про це Володимир Зеленський сказав під час поїздки в Одесу, повідомляє 24 канал.

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Десять місяців власники не давали державі ніякої можливості, щоб ми зайнялися цими роботами. Місцева влада нічого не могла зробити. Ніхто предметно фундаментально нічого з власниками зробити не зміг,

– розповів глава держави.

Він заявив, що вважає власників танкера злочинцями, оскільки вони обманули владу. Крім того, президент зізнався, що спочатку владу обманювали, що Delfi має західних власників.

"Ми знайшли бенефіціарів. Не будемо говорити назву політичної партії, адже скажуть, що я це сказав перед місцевими виборами. Ми почекаємо закінчення виборів, а тоді розповімо вам, хто бенефіціари цього "західного й сучасного" танкера", – пообіцяв Володимир Зеленський.

Крім того, він заявив, що власники довгий час не дозволяли нічого зробити з затонулим танкером, адже планували на цьому заробити.

Коротко про історію з Delfi: