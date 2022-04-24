Зеленський обіцяє відповідальність російським покидькам за обстріл Одеси й інших міст

Росіяни здійснили ракетний обстріл Одеси, внаслідок якого загинули люди, серед них – немовля. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що відповідальність для покидьків обов'язково настане.

Своє звернення до українців 23 квітня Володимир Зеленський почав без привітання. Він повідомив про 8 жертв обстрілу Одеси, серед яких було й тримісячне немовля. Ракети росіян були пущені з Каспійського моря.

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Покидьки понесуть відповідальність

Як зазначив президент, убивати дітей – нова національна ідея росіян. Він додав – усі виродки будуть знайдені та покарані.

Ми встановимо усіх, хто відповідальний за цей удар, хто відповідає за ракетний терор, хто віддає ці накази, хто виконує ці накази. Нікому не вдасться сховатися,

– пообіцяв Зеленський.

Він додав – скільки б часу не минуло, Україна притягне усіх покидьків до відповідальності. Росія ще має ракети для обстрілу наших міст, але те, що вони вже накоїли, дає підстави звинуватити Росію у фінансуванні тероризму, що армію окупантів визнати терористичною організацією.

Росія стала терористом, і їй не соромно. Якщо не соромно – отже, свідомо, тому відповідальність має бути максимальна, – додав глава держави.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського за 23 квітня