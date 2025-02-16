Зеленський з офіційним візитом прилетів в ОАЕ

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прилетів до Об'єднаних Арабських Еміратів. Однією з цілей цього візиту є повернення українців з російського полону.

Окрім цього, в ОАЕ глава держави прагне обговорити велику гуманітарну програму. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про візит президента до ОАЕ

Президент каже, що під час візиту, зокрема, хотів би обговорити інвестиції та економічне партнерство.

Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма,

– заявив Зеленський.

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Зазначимо, що незабаром також може відбутися візит президента Зеленського до Саудівської Аравії. Туди вже прибула міністерка економіки Юлія Свириденко з українською делегацією. За її словами, урядовці зустрілися з майже сотнею місцевих підприємців та представили їм проєкти для інвестицій на пів мільярда доларів.

Свириденко також повідомила, що протягом наступних днів відбудуться десятки зустрічей, щоб підготувати візит Зеленського до Саудівської Аравії.