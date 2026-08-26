Донеччина посилиться підрозділами "Редіса" й Білецького: Зеленський оголосив зміни на фронті

Українське військове керівництво узгодило новий план дій для суттєвого зміцнення оборони на ключових напрямках фронту. Масштабні зміни торкнуться підсилення бойових підрозділів, кадрових призначень та збільшення постачання новітньої техніки.

Як розповів президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, за підсумками наради з головнокомандувачем Михайлом Драпатим, Генштабом та міністром оборони Євгеном Хмарою було визначено порядок подальших кроків Сил оборони.

Нові рішення для фронту та роботизація

Позиції українських військових у Донецькій області будуть посилені завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами стануть Герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Останнього глава держави особисто нагородив Золотою Зіркою.

Під час поїздки на фронт 26 серпня також відбулася доповідь командувача ДШВ Збройних Сил України генерала Олега Апостола. Крім того, безпосередньо на Запорізькому напрямку пройшли перемовини з командирами підрозділів щодо забезпечення бойових потреб.

Так, військовослужбовці озвучили низку нагальних потреб, зокрема щодо оперативного забезпечення підрозділів безпілотниками, далекобійною артилерією та малогабаритними радіолокаційними станціями.

Також під час обговорення порушили питання прямого фінансування бригад, проблеми самовільного залишення військових частин, підготовки особового складу та мотивації військових. "Усе опрацюємо. Наших захисників потрібно максимально посилювати", – заявив Володимир Зеленський.

За підсумками зустрічей узгоджено рішення щодо суттєвого збільшення виробництва та закупівель наземних роботизованих комплексів.

Також військове керівництво погодило більш системний підхід до здійснення мідлстрайків по ворогу та нові кадрові рішення.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував кадрові рішення у ЗСУ та назвав пріоритети далекобійних ударів. Також нещодавно оборонне відомство України очолив Євген Хмара, перед яким поставили завдання розширити випуск зброї та посилити ППО.