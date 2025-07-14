Зеленський оголосив про пропозицію призначити Шмигаля міністром оборони

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський сказав про подальшу кар'єру Дениса Шмигаля. Він підтвердив інформацію ЗМІ, що Шмигаль очолить оборонне відомство.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про Шмигаля на посаді міністра оборони?

Президент нагадав, що говорив з Юлією Свириденко – саме вона стане першою українською прем'єркою. Роботу уряду оновлять на основі досвіду підтримки українського виробництва й українського підприємництва.

Денис Шмигаль отримає нову посаду – теж у Кабміні.

Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України,

– висловився президент.

Зеленський додав: важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – "що працює і що потребує перегляду або активізації".

ЗМІ писали, що чинний очільник МО Рустем Умєров поїде послом у США замість Оксани Маркарової. Але точного списку кандидатів на міністерські портфелі нема. Водночас у "Слузі народу" повідомили журналістам, що Верховна Рада голосуватиме за новий склад уряду вже на тижні.