Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
Джерело:Указ президента
Нещодавно в уряді відбулися суттєві кадрові зміни. Вже сьогодні стало відомо, що Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони України.
Про це свідчить указ №627/2024. Його оприлюднили на сайті президента і датується він 13 вересня.
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Зеленський оновив склад РНБО
В п'ятницю, 13 вересня, на сайті президента України з'явився указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України.
Відповідно до цього документа, до складу РНБО доєдналися нові глава МЗС, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України та очільниця Мін'юсту України.
Так, згідно з указом, постановляється увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:
- Сибігу Андрія Івановича – Міністра закордонних справ України;
- Сметаніна Германа Володимировича – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Також постановляється затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Стефанішину Ольгу Віталіївну – Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції України.
Водночас відповідно до цього указу зі складу РНБО виводять Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу.
Зазначається, що цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 13 вересня 2024 року.