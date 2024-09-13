Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді

Нещодавно в уряді відбулися суттєві кадрові зміни. Вже сьогодні стало відомо, що Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Про це свідчить указ №627/2024. Його оприлюднили на сайті президента і датується він 13 вересня.

Дивіться також Верещук і Микита – тепер заступники Єрмака: голова ОП пояснив, за що вони відповідають

Зеленський оновив склад РНБО

В п'ятницю, 13 вересня, на сайті президента України з'явився указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідно до цього документа, до складу РНБО доєдналися нові глава МЗС, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України та очільниця Мін'юсту України.

Так, згідно з указом, постановляється увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:

Сибігу Андрія Івановича – Міністра закордонних справ України;

– Міністра закордонних справ України; Сметаніна Германа Володимировича – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Також постановляється затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Стефанішину Ольгу Віталіївну – Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції України.

Водночас відповідно до цього указу зі складу РНБО виводять Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу.

Зазначається, що цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 13 вересня 2024 року.