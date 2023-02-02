Гарна новина, – Зеленський отримав звіт щодо другої частини опитувальника для членства в ЄС

Президент Володимир Зеленський отримав звіт Європейської Комісії щодо другої частини опитувальника, який Україна заповнювала, аби отримати статус кандидата на членство в Євросоюзі.

Звіт – це основа для подальшої роботи урядовців. Про це Зеленський заявив на брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує 24 Канал.

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Пані Президент Єврокомісії передала мені сьогодні звіт щодо другої частини опитувальника, який Україна заповнила, здобуваючи кандидатство. Дуже радий, що він такий тонесенький, це гарна новина,

– зазначив Зеленський.

Наступний етап інтеграції з ЄС

Зеленський зазначив, протягом 2 днів українські чиновники у Києві працюють разом з європейськими партнерами заради підготовки наступної фази інтеграції України з ЄС. Мають посилити захист від російської агресії. Посилення стосується економічних, фінансових, соціальних, енергетичних, гуманітарних питань, а також відбудови.

Нагадаємо, 2 лютого в Києві проходить зустріч членів Колегії Єврокомісії, а 3 лютого пройде 24-й саміт ЄС – Україна.

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