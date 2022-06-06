Зеленський оцінив можливості ЗСУ на Сєвєродонецькому напрямку

Запорізький та Сєверодонецький напрямки є найскладнішими ділянками для ЗСУ на фронті. Попри те, що окупанти переважають за кількістю, наші бійці гідно тримають оборону.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам, передає 24 канал.

Важливо "Трасу життя" ворог не контролює, але обстрілює, тому користуємося іншими можливостями, – Гайдай

За словами президента, зараз спостерігається загрозлива ситуація у Запорізькій області та Сєвєродонецьку.

На Сєвєродонецькому напрямку Україна тримає ситуацію. Їх більше, вони потужніші, але у нас є шанс стримати наступ,

– наголосив президент.

Які можливості мають ЗСУ на Сєвєродонецькому напрямку

Український лідер додав, що зараз Сєвєродонецьк не можна віддавати загарбникам, оскільки його деокупація "даватиметься дуже великими жертвами".

"У Сєвєродонецьку зараз відсотків 10 – 15 залишилося (місцевих жителів – 24 канал). У Лисичанську приблизно стільки ж. Але ми вчора їхали, людей на вулицях не видно, лише наші військові", – розповів Зеленський.

6 червня українські рятувальники показали, як евакуйовують людей з Лисичанська. Для цього довелося залучити броньований автомобіль. Як розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, з Лисичанська вдалося вивезти 66 людей , зокрема шістьох дітей.

Раніше Гайдай заявляв, що ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька від росіян. За словами глави Луганської ОВА, українські військові здатні вибити окупантів з міста. Проте воно не має важливого стратегічного значення.

ЗСУ відкинули росіян з міста

Попри те, що російські війська продовжують перекидати техніку та війська в район Сєвєродонецьк – Лисичанськ, українські війська провели успішний контрнаступ у Сєвєродонецьку за останні 48 годин і відкинули російські війська до східних околиць міста та з південних населених пунктів.

Як заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW), здатність українських військ успішно контратакувати Сєвєродонецьк, пріоритетний район для Кремля, також свідчить про зниження бойової потужності російських військ в Україні.

Коротко про ситуацію у Сєвєродонецьку

росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, однак упродовж двох днів ЗСУ витіснили російських окупантів, тож Сєвєродонецьк буквально поділено навпіл;

ворог втратив величезну кількість особового складу, в полоні 8 росіян;

усі резерви російської армії спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут.

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