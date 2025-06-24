"Це дуже складне питання": Зеленський прокоментував стосунки Трампа з Путіним

Володимир Зеленський заявив, що не має чіткого уявлення щодо характеру особистісних стосунків президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас він переконаний, що Штати розглядають Україну як справжнього союзника.

Натомість Росія все ще залишається їхнім екзистенційним ворогом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю українського президента Sky News.

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Що сказав Зеленський про відносини між Трампом та Путіним

На запитання журналіста про те, чи має Трамп кращі стосунки з Путіним, ніж із ним, Зеленський відповів, що не може це точно оцінити. Він пояснив, що вся наявна інформація щодо цього питання походить переважно з відкритих джерел та ЗМІ, і можуть існувати різні "сигнали".

Це дуже складне питання. Тому що я дійсно не знаю, які стосунки у президента Трампа з Путіним. Те що я знаю, знаєте ви, знаємо з медіа. Так, є різні сигнали з цього приводу,

– сказав президент.

Проте додав, що впевнений у стратегічному курсі: навіть якщо між США і Росією на певному етапі можливе ситуативне партнерство, союзником для Вашингтона все одно залишається Україна.

Зеленський підкреслив, що Москва ніколи не зможе стати другом для Америки. За його словами, Росія може тимчасово взаємодіяти зі Сполученими Штатами. Проте у довгостроковій перспективі вона залишається головною загрозою для безпеки Заходу.