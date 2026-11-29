Росія хоче окупувати ще 6 тисяч квадратних кілометрів території України. Якщо вони спробують її захопити, то втратять ще мільйон військових.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Al Jazeera. При цьому будь-які поступки на користь Росії лише заохотять її продовжувати війну.

Зеленський зробив пропозицію Трампу

В ході розмови Зеленський підтвердив, що Україна била по російських кораблях в Балтійському морі. Сили оборони також провели операція біля узбережжя Лівії. Зеленський при цьому визнав, що були певні помилки, які потрібно виправити дипломатичним шляхом.

Окрім цього, Зеленський пропонував Трампу організувати "пакет перемоги". В такому разі Штати мали б надати Україні значний пакет озброєнь, якщо РФ не зупинить війну. Навіть одного попередження було б достатньо, аби посилити тиск на диктатора Путіна.

Зеленський додав, що Україна готова припинити вогонь на теперішній лінії фронту й перейти до переговорів. Це вже значна поступка з боку нашої держави.

Додамо, станом на 29 листопада Росія втратила понад 1 мільйон 653 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 12521 танк, 26047 бойових броньованих машин, 52943 артилерійські системи тощо.