Зеленський та партнери провели телефонну розмову з Трампом, – ОП

Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. До неї доєдналися і європейські партнери.

Основною темою були переговори Росії та України у Стамбулі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Сергія Никифорова, прессекретаря президента України.

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Зеленський та партнери поговорили з Трампом

Президент України та лідери європейських країн поговорили телефоном з Трампом. У розмові брали участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Никифоров зазначив, що деталі повідомлять згодом, але додав, що головною темою були переговори делегацій Росії та України у Стамбулі.

У такому ж складі лідери спілкувалися з Трампом у Києві 10 травня, пропонуючи перемир'я на 30 днів з 12 травня. Росія на це не погодилася, запропонувавши натомість переговори у Стамбулі.

Додамо, Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом. Партнери дотримуються думки, що санкційний тиск на Росію повинен посилитися на тлі її відмови від перемир'я.

Зазначимо, що на переговорах у Стамбулі сторони таки підняли питання можливої особистої зустрічі Путіна та Зеленського.