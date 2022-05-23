Зеленський передав нагороду сестрі матроса Скакуна, який ціною життя підірвав Генічеський міст
23 травня 2022 , 22:37Читать новость на русском
Українські захисники у війні проти російських загарбників проявляють неймовірний героїзм. Воїни готові на подвиги, які входять в історію. На жаль, інколи вони йдуть на них ціною свого життя.
Українські герої продовжують хоробро захищати нашу країну від російських окупантів. Подекуди вони здійснюють подвиги, які із захватом обговорюють в усьому світі.
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