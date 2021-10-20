Зеленський під час поїздки на Черкащину пообіцяв відреставрувати там 3 замки
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський під час візиту на Черкащину заявив, що в області відреставрують 3 замки. Вони внесесні до програми "Великої реставрації".
Про це президент розповів під час брифінгу в Золотоноші. Очільник Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко уточнив, що мовиться про палаци Шувалових, Даховських (Леськівський палац) та Лопухіних.
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Президент говорив про реставрацію в контексті планів на 2022 рік.
Над якими ще об'єктами працюватимуть
За словами Зеленського, в Черкаській області у 2022 році почнуть будівництво унікального спортивного комплексу. Зокрема, кількох басейнів та льодової арени.
Президент також заявив, що вже працює "Шевченко HUB" у Каневі.
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Водночас на Черкащині через 2 роки закінчать ремонт основних доріг області. Зеленський відзначив здобутки у цьому напрямку.
"За 2 роки 500 кілометрів для Черкащини – це дійсно серйозний результат. У 10 – 20 – 30 разів більше, аніж у будь-який рік існування незалежності", – наголосив президент.
Що цьому передувало
- Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською 20 жовтня прибули з робочою поїздкою до Черкаської області.
- Президент та перша леді вшанували пам'ять Тараса Шевченка. У Шевченківському національному заповіднику вони поклали квіти до могили Кобзаря.
- Президентське подружжя також оглянуло новий критий басейн у гімназії імені Скляренка, споруджений у межах програми "Велике будівництво".