Зеленський підбив підсумки розмови з Келлогом: обговорили постачання зброї та ППО

Президент Зеленський розповів про розмову зі спецпредставником Трампа з питань України Кітом Келлогом. Вони обговорили постачання зброї та посилення ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис гаранта, де він повідомив про підсумки розмови з Келлогом.

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Зустріч Зеленського і Келлога

Президент Володимир Зеленський назвав "змістовною" розмову з Кітом Келлогом. Український лідер висловив вдячність за участь у Конференції з питань відновлення України – генерал очолює американську делегацію.

Обговорили постачання зброї та посилення ППО. На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні,

– повідомив гарант.

Окремо під час розмови сторони сфокусувалися на санкційному тиску. Президент зазначив, що необхідні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти.

"Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир", – ідеться в повідомленні.

Також Зеленський подякував Трампу, обом партіям і всьому американському народові за допомогу та підтримку.