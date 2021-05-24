Зеленський підписав ключовий закон земельної реформи

Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2194. Це – один з ключовий елементів земельної реформи в Україні. Він, зокрема, регулює передачу земель "на місця" громадам.

Президент висловився про земельну реформу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля". Саме там 24 травня він публічно й підписав документ.

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За словами Зеленського, цей закон докорінно змінює землеустрій України. Мовляв, його навіть називають "земельною конституцією".

Глава держави зазначив, що закон також забирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку той ніколи навіть у своєму житті не бачив.

Він остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. А також чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці,

– наголосив він.

"І закон, який я з великою радістю саме тут та саме зараз хочу підписати", – підкреслив Зеленський й, поставивши свій підпис на документі, продемонстрував його.

Він привітав усіх з цією подією й зазначив, що позаду вже чималий шлях. Водночас попереду – залишилося ще більше важливої роботи.

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