Збільшити площу лісу на мільйон гектарів: Зеленський підписав наказ

Президент Зеленський підписав наказ про збереження і відновлення лісів. Документ передбачає висадку 1 мільярда дерев за 3 наступні роки.
Про підписання наказу глава держави повідомив під час форуму "Україна 30". Цього разу зустріч присвятили питанням екології.
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Ціль президент назвав амбітною
Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету – за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього в найближчі три роки ми хочемо висадити в Україні 1 мільярд дерев,
– зазначив президент.
В Україні проведуть аудит водних ресурсів
Зазначимо, що під час форуму Зеленський також повідомив про намір провести аудит водних ресурсів країни. Глава держави підписав і закон про заборону пластикових пакетів у закладах торгівлі. Положення документа розпочнуть діяти з 2022 року.
Цікаво Масове відновлення лісів не допоможе проти кліматичних змін – дослідникиЩе у квітні 2021 року уряд України видав розпорядження провести інвентаризацію лісів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, дані збиратимуть щороку протягом наступних 5 років.