Зеленський підписав рішення РНБО щодо санкцій: у список внесли російський паспорт дружини Козака

Володимир Зеленський підписав указ, яким увів в дію рішення РНБО щодо санкцій. Мовиться про уточнення даних фігурантів санкційних списків.

Точніше мовиться про "внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Відповідний указ Президент України підписав 15 листопада.

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Зеленський увів у дію рішення РНБО

Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 15 жовтня 2021 року. Воно стосувалось внесення змін щодо:

даних цивільної дружини нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, проти якої РНБО ввела санкції ще у лютому 2021 року. Зокрема щодо того, що у Наталії Лавренюк є російський паспорт на ім'я Світлани Петрівни Жучкової ;

; даних щодо російських компаній ТОВ "Орошаєме", ВАТ "Балабинське";

а також АТ "Албашський елеватор" і АТ "Білоглинский елеватор".

Коротко про зміну імені Лавренюк та санкції проти неї