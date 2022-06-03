Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації у Генічеську

В Україні створять Генічеську міську військову адміністрацію, що в Херсонській області. Станом на зараз місто тимчасово окуповане.

Відповідний указ глава держави Володимир Зеленський підписав 3 червня. Його оприлюднили на офіційному сайті Президента України.

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Хто буде очільником Генічеської міської військової адміністрації

Раніше голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута повідомив, що в Генічеську збираються утворити міську військову адміністрацію. Очолити її має, за його інформацією, заступник голови Чорнобаївської сільради Євгеній Родіонов.

Кандидата ретельно перевіряли та згодом вивели на підконтрольну Україні територію. Крім того, відомо, що пан Родіонов перебував в полоні окупантів з 2 по 14 травня, повідомляло "Радіо Свобода".

Було ухвалене рішення – створити у Генічеську воєнну адміністрацію. Сьогодні – завтра чекаємо на указ президента. Призначимо начальника цієї Генічеської військової адміністрації. Це – кандидат, який пройшов усі перевірки, та він (перебуває – 24 канал) на підконтрольній Україні території. Його вивели, – зазначив Геннадій Лагута.

На посаду керівника Генічеської міської військової адміністрації наразі офіційно нікого не призначали.

Нагадаємо, ще 1 березня російські окупанти почали штурмувати Херсон, обстрілюючи багатоповерхові будинки. Пізніше загарбники зайшли до голови ОДА Лагути на розмову. А згодом він заявив, що місцева адміністрація не склала свої обов’язки. Водночас росіяни захопили Нову Каховку, Снігурівку та Генічеськ.

12 березня на сайті міськради Генічеська вийшла новина про те, що мер Олександр Тулупов "подав у відставку". Згодом окупанти встановили гауляйтером Андрія Клочка.

Варто додати, що російські загарбники жахливо ставляться до місцевого населення на тимчасово окупованій території Херсонської області. Вони не дають їм виїхати на підконтрольні Україні землі, викрадають активістів та перевіряють людей.

Наприкінці травня загарбники ще повністю відімкнули український мобільний зв’язок та інтернет. Натомість вони почали продавати російські сім-картки, які можна було придбати лише за паспортом. На щастя, через три дні вдалося відновити роботу українських операторів мобільного зв’язку на цих територіях.

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