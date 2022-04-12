Зеленський підписав указ, який 100% гарантує повернення депозитів під час війни

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує повне повернення банківських вкладів, якщо банк не зможе виконати свої забов'язання під час дії воєнного стану та трьох місяців після.

Голова фінансового комітету Верховної Ради зазначив, що гарантована державою сума збільшиться до 600 тисяч гривень через три місяці після скасування воєнного стану, що означає її збільшення втричі з нинішніх 200 тисяч.

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Він додав, що також указ передбачає вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед Міністерством фінансів, а також встановлює, що "Ощадбанк" стане учасником системи гарантування .

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень стосовно суми відшкодування коштів за вкладами у розмірі не менше 600 тисяч гривень, які набирають чинності через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні,

– заявив Гетманцев.

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