Зеленський підписав закон про дерадянізацію українського законодавства

Українське законодавство нарешті позбудеться хоча б частини радянського спадку, який не відповідає сучасним умовам.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про дерадянізацію законодавства України". Відповідна інформація підтверджена на сайті Верховної Ради України.

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"Ну що ж, відтепер в законодавстві немає згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції", немає прагнення втілювати в життя "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства", немає посилання на програми, розроблені комуністичною партією, немає пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших "таваріщєй", – написав з цього приводу голова Ради Руслан Стефанчук.

Він також зазначив, що дано доручення Кабінету Міністрів України найближчим часом провести те саме на своєму рівні, а також напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні проступки.

Для прикладу, Україна досі жила за "Житловим кодексом Української РСР", який був прийнятий ще в 1983 році. Він починається словами "В результаті перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції в нашій країні було створено необхідні передумови для розв'язання однієї з найважливіших соціальних проблем - задоволення потреби трудящих у житлі". А далі там присутні згадки про "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства", які треба втілювати в життя.

Закон про дерадянізацію українського законодавства: головне

Законопроєкт було подано до Верховної Ради ще 29 жовтня 2020 року. Але тоді він не був у пріоритеті в депутатів, тому майже півтора року його майже не розглядали.

Лише 21 квітня 2022 року депутати проголосували за нього. Свої голоси "за" віддало 293 народні депутати. Тих, хто були проти або утрималися – не було. Ще 85 депутатів просто не проголосували.

Авторами проєкту Закону було проаналізовано понад 20000 нормативно-правових актів різного ієрархічного рівня та сфери застосування. До цих цифр також увійшли акти, які стосуються міжнародних договорів. З цієї цифри були відібрані нормативно-правові акти, прийняті органами державної влади та управління Союзу РСР, що не застосовуються на території України. Наразі їх налічується 979. Також були відібрані чинні нормативно-правові акти та ті, які втратили чинність частково або лишаються чинними як винятки, видавником яких є Верховна Рада та Президія Верховної Ради Української РСР. Таких нормативноправових актів налічується 249.