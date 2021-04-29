Зеленський підписав закон про договори з постачальниками комунальних послуг

Президент України Володимир Зеленський 29 квітня підписав документ про договори з постачальниками комунальних послуг. Верховна Рада підтримала цей закон ще 3 грудня 2020 року.

Цей закон певною мірою впорядковує моменти попереднього законодавства.

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Головним чином закон дозволяє упорядкувати процес надання житлово-комунальних послуг, встановити чіткі правила гри для усіх учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг.

Що передбачає закон

Одномоментний перехід на нові договори про надання комунальних послуг та запровадження публічних договорів про постачання комунальних послуг.

Запровадження обов'язкового інформування виконавцями комунальних послуг споживачів, з якими буде укладено публічні договори, щодо якості цих послуг та іншої необхідної інформації.

Надання права співвласникам багатоквартирного будинку у будь-який час змінювати вид договору.

Врегулювання питання надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

Надання права виконавцям послуг з утримання будинків достроково розривати відповідні договори про надання послуг, попередивши про це споживачів не пізніше як за два місяці.

Врегулювання питання проведення органами місцевого самоврядування конкурсів з призначення управителів багатоквартирних будинків.

Крім того, закон гарантує забезпечення захисту прав споживачів житлових послуг у разі зміни після 10 червня 2018 року виконавцем послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій умов договорів, укладених до цього моменту.

Зміни стосуються окремих видів комунальних послуг. А саме: постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами.