Зеленський підписав закон про "податок на Google"

Володимир Зеленський підписав закон щодо оподаткування електронних послуг нерезидентів. Відповідно до нього, іноземні інтернет-компанії платитимуть 20% ПДВ в Україні.

Документ визначає особливий порядок оподаткування податком на додану вартість компаній-нерезидентів, які надають електронні послуги українцям.

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Деталі закону про "податок на Google"

Прийняття документу дасть змогу збільшити надходження до державного бюджету від ПДВ. Такі правила оподаткування раніше впровадили й в інших державах: країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані тощо.

Відповідно до закону, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги, будуть зобов'язані

зареєструватися платниками ПДВ через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 мільйон гривень на рік;

скласти спрощену податкову декларацію;

сплатити ПДВ у розмірі 20%.

Електронні послуги, які оподатковуватимуться:

постачання зображень або текстів, фотографій, електронних книг і журналів;

постачання аудіо, відео, ігор, азартних ігор і послуг участі в таких іграх;

доступ до хмарних технологій;

постачання (на основі ліцензії) програмного забезпечення й оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування ПО і електронного устаткування;

надання послуг реклами в інтернеті, мобільних програмах та інших електронних ресурсах.

Однак від сплати ПДВ звільнятимуть

операції з постачання послуг з дистанційного навчання через інтернет, якщо ця мережа використовується лише як засіб комунікації між викладачем і слухачем;

операції з постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі з галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, якщо їхнє проведення та надання не потребує участі людини.

З 1 січня 2022 року скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном.

До слова, Верховна Рада ухвалила відповідний документ 3 червня.

Дія закону стосуватиметься компаній Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg тощо.