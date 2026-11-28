Президент Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про приєднання нашої держави до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Документ закріплює повноцінну участь держави у формуванні політики та бюджету цього органу.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Україна долучиться до спецтрибуналу щодо РФ

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, документ остаточно закріплює участь держави у Розширеній частковій угоді про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це відкриває можливість брати участь у розв'язанні всіх ключових адміністративних питань цієї структури.

Україна набуде статусу члена Керівного комітету. Це дозволить брати участь у формуванні політики та діяльності Спецтрибуналу та затверджувати його бюджет.

Законопроєкт пройшов опрацювання в профільних парламентських підрозділах, зокрема у Комітеті Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. До аналізу ініціативи також долучилися комітети з питань бюджету, правової та антикорупційної політики, національної безпеки, оборони та розвідки.

Додамо, наразі 9 європейських країн ухвалили внутрішні рішення, щоб долучитися до цієї структури. Йдеться про Велику Британію, Нідерланди, Норвегію, Швецію, Португалію, Литву, Люксембург, Ісландію, Литву, Естонію.