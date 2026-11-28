Зеленський підписав закон про долучення України до Спецтрибуналу щодо російської агресії
Президент Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про приєднання нашої держави до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Документ закріплює повноцінну участь держави у формуванні політики та бюджету цього органу.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Україна долучиться до спецтрибуналу щодо РФ
Згідно з даними на сайті Верховної Ради, документ остаточно закріплює участь держави у Розширеній частковій угоді про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це відкриває можливість брати участь у розв'язанні всіх ключових адміністративних питань цієї структури.
Україна набуде статусу члена Керівного комітету. Це дозволить брати участь у формуванні політики та діяльності Спецтрибуналу та затверджувати його бюджет.
Законопроєкт пройшов опрацювання в профільних парламентських підрозділах, зокрема у Комітеті Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. До аналізу ініціативи також долучилися комітети з питань бюджету, правової та антикорупційної політики, національної безпеки, оборони та розвідки.
Додамо, наразі 9 європейських країн ухвалили внутрішні рішення, щоб долучитися до цієї структури. Йдеться про Велику Британію, Нідерланди, Норвегію, Швецію, Португалію, Литву, Люксембург, Ісландію, Литву, Естонію.